Harvard-Studie: Das sind die 5 gesündesten Sportarten aller Zeiten

Die Studie der renommierten Harvard Medical School hat untersucht, welche Sportarten die gesündesten sind. Ungeachtet des Fitnesslevels, des Geschlechts, der Vorkenntnisse, oder des Alters. Und das sind sie also, die 5 gesündesten Sportarten überhaupt:

Platz 5: Kegel-Übungen

Von Kegel-Übungen dürften die wenigsten schon etwas gehört haben. Offenbar zu unrecht, denn sie gehören zu den gesündesten Übungen. Denn "sie stärken die Beckenbodenmuskulatur, die die Blase stützt." Und: "Eine starke Beckenbodenmuskulatur kann erheblich dazu beitragen, Inkontinenz zu verhindern", so Dr. I-Min Lee, Professorin für Medizin an der Harvard Medical School. Dass Beckenbodentraining nur etwas für Frauen ist, ist eine weitverbreitete Falschannahme. Auch für Männer seien die Übungen durchaus ratsam.

Platz 4: Gehen

So einfach es klingt, so wichtig ist die Umsetzung in der Praxis: Man sollte so viel gehen wie möglich. "Gehen ist eine einfache, aber kraftvolle Übung. Sie kann Ihnen helfen, schlank zu bleiben, Ihren Cholesterinspiegel zu verbessern, Ihre Knochen zu stärken, Ihren Blutdruck zu kontrollieren, Ihre Stimmung zu verbessern und Ihr Risiko für eine Reihe von Krankheiten (z. B. Diabetes und Herzerkrankungen) zu senken", so Min Lee. "Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass Gehen und andere körperliche Aktivitäten sogar das Gedächtnis verbessern und altersbedingtem Gedächtnisverlust widerstehen können." Also, lassen Sie das Auto beim nächsten Gang zum Supermarkt einfach mal stehen.

Platz 3: Krafttraining

"Wenn Sie Ihre Muskeln nicht benutzen, verlieren sie mit der Zeit an Stärke", erklärt die Professorin für Medizin an der Harvard Medical School. Und: "Je mehr Muskeln Sie haben, desto mehr Kalorien verbrennen Sie, sodass es leichter ist, Ihr Gewicht zu halten". Effektive Belastung der verschiedenen Muskelgruppen ist für Frauen wie für Männer gleich wichtig.

Platz 2: Thai-Chi

Durch fließende, organische Bewegungen werden beim Tai-Chi alle Muskeln sanft trainiert und der Geist beruhigt. Ideal sind die Übungen zum Abschalten und zur Stressbewältigung. Und ein ruhiger Geist ist auch für die Gesundheit enorm wichtig: "Denn Gleichgewicht ist ein wichtiger Bestandteil der körperlichen Fitness, und Gleichgewicht ist etwas, das wir mit zunehmendem Alter verlieren", so Min Lee.

Platz 1: Schwimmen

Abnehmen, Muskeln aufbauen, das Herz-Kreislauf-System in Schwung bringen: Schwimmen ist ein wahrer Allrounder. Nicht ohne Grund belegt die Sportart im kühlen Nass auch Platz 1 des Harvard-Rankings. "Schwimmen ist für Menschen mit Arthritis vorteilhaft, weil sie weniger Gewicht tragen müssen", sagt Min Lee. Regelmäßiges Schwimmen verspricht, Kraft, Stoffwechsel und Kondition zu steigern, während gleichzeitig die Atmung trainiert wird.

