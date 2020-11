Vom Nashorn-Sex zur durch und durch feschen Vernunftslösung

Was haben der Kangoo und ein Nashorn gemeinsam? Eigentlich gar nix. Bis die TV-Werbung in die Wohnzimmer der Welt drang. Darin vernaschte dieses Nashorn genüsslich den brandneuen französischen Hochdachkombi, bis es quietschte. Die kurze Szenerie blieb wie die Toyota-Affen ("Nichts ist unmöglich") in Erinnerung.

Vier Millionen Stück verkauften die Franzosen seither, jetzt folgt der dritte Kangoo-Streich. Das schräge Design wich einer dynamischeren, Pkw-ähnlichen Optik. LED-Tagfahrlicht, riesige Lufteinlässe, große Renault-Raute: Das Aussehen ist gefällig und auf dem Stand der Zeit. Der Kangoo wirkt nicht mehr derart extrem hoch wie noch die Premieren-Generation. Der Franzose pendelte sich zwischen Hochdach-Modell und einem Durchschnittskombi ein.

Innen fungiert ein großer Touchscreen als Schaltzentrale, das Armaturenbrett fällt durch seine geraden, klar strukturierten Linien auf. Deutscher könnte ein Franzose nicht sein. Neu an Bord fahren das Multimediasystem Easy Link, die Anhängerstabilitätskontrolle, der Notbremsassistent und der digitale Innenraum-Rückspiegel mit. Neben der fünfsitzigen Pkw-Variante bedienen die Franzosen auch den Nutzfahrzeug-Sektor. Das Ladevolumen beträgt je nach Version 3,3 bis 3,9 Kubikmeter oder 4,2 bis 4,9 Kubikmeter. Hinzu kommt eine Fülle von Antriebsvarianten: Der Kompakttransporter wird mit manuellem und automatischem Getriebe sowie in Diesel-, Benzin- und zu einem späteren Zeitpunkt auch in Elektroausführung verfügbar sein.

Jetzt auch mit Touchscreen Bild: Renault

Riesige Seitentür

Zwei praktische Neuerungen kündigte Renault für die Nutzfahrzeugvariante an. Die Easy Inside Gallery lässt sich unterm Dach mit langen Gütern beladen, darunter bleibt Raum für die restliche Ladung frei. Und der Easy Side Access erleichtert das seitliche Beladen. Dort verzichteten die Franzosen auf die B-Säule und vergrößerten die Ladeluke auf riesige 1,44 Meter.

Der neue Kangoo kommt im ersten Halbjahr 2021. (heb)