Togg: Türkischer Autohersteller

Die Marke repräsentiert einen neuen Mobilitätsdienstleister aus der Türkei. In der Glücksspielmetropole zeigten Togg-Chef Gürcan Karakas und sein Team ein voll vernetztes Modell namens Smart Device, das in einem Jahr auf den Markt kommen soll. Die Schrägheck-Version hat gegenläufige Türen und wurde von Pininfarina designt. Bis 2030 wollen die Türken jährlich eine Million Fahrzeuge in fünf verschiedenen Segmenten produzieren.