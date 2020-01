Härtetest für die E-Mobilität

Da bricht das Stromnetz zusammen! Elektro-Autos fehlt die Alltagstauglichkeit! Viel zu geringe Reichweite! Argumente gegen die E-Mobilität gibt’s zuhauf. Doch stimmt die Kritik auch? Diese Frage möchte der Klima-Energie-Fonds des Bundes beantwortet wissen und beauftragte die Linz AG mit einem einzigartigen Projekt: "Urcharge". Dabei soll getestet werden, was passiert, wenn die Hälfte der Bewohner einer Siedlung auf E-Autos umsteigt.

"Überwältigender Rücklauf"

Die Neue Heimat OÖ kontaktierte die Bewohner von vier Anlagen. Jene am Theresia-Brandl-Weg 11 bis 17 zeigten das größte Interesse, sagt Erwin Ferchhumer von der Neuen Heimat OÖ. "Der Rücklauf von dort war überwältigend."

Von 106 Wohnungen meldeten die Bewohner von 49 Unterkünften ihr Interesse an, zusätzlich fahren zwei aus der Siedlung schon mit Teslas herum. "Weitere zwei stehen aktuell noch auf der Warteliste", sagt Ferchhumer.

Urcharge-Team: Christian Pledl, Martin Vavrik (beide Autohaus Sonnleitner), Gerald Mayrhofer (Linz AG), Florian Spielbüchler, Erwin Ferchhumer (Neue Heimat), Andreas Wimmer und Michaela Leitner (Keba) Bild: Volker Weihbold

Die Teilnehmer an der Studie "Urcharge" geben Mitte April ihre Verbrenner-Autos ab und erhalten im Gegenzug entweder einen Renault Zoe oder einen Nissan Leaf. "Der Zoe wird kostenlos zur Verfügung gestellt, der Leaf kostet 60 Euro pro Monat", sagt Projektleiter Gerald Mayrhofer von der Linz AG. "Dabei ist alles inklusive." Die E-Modelle werden vom Autohaus Sonnleitner geliefert und gewartet.

Auf den Tiefgaragenplätzen installiert die Keba Ladestationen. "Dort können bis zu 22 kW geladen werden", sagt Andreas Wimmer von dem Linzer Wallbox-Spezialisten. "Aber so viel braucht niemand."

Wichtig: Lademanagement

Denn just die Ladeleistung soll getestet und optimiert werden. Eine eigenes Lademanagement wird den Strom verteilen. Und zwar so, dass spätestens in der Früh alle Autos aufgeladen sind. "Wir schauen uns das Nutzungsverhalten der E-Auto-Fahrer genau an – laden tatsächlich alle gleichzeitig? Und wie können wir den Stromfluss optimieren?", sagt Wimmer.

Das einzigartige Projekt läuft sechs Monate lang – bis Oktober 2020. Dann müssen sich die Testfahrer entscheiden, ob sie die E-Renaults zum Restwert übernehmen. "Wir gehen davon aus, dass der eine oder andere auf den Geschmack kommen wird", sagt Christian Pledl vom Autohaus Sonnleitner.

Der Strom an den Keba-Stationen in der Tiefgarage ist kostenlos, wer außerhalb laden möchte, erhält eine Linz-AG-Ladekarte. Und zwar zum normalen Tarif.

Die OÖN werden den Urcharge-Test als Medienpartner begleiten.

