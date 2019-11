Africa Twin: Eine Legende, zwei Varianten

Mit Legendenstatus wurde die XRV 650 geadelt – das erste Modell der Africa-Twin-Serie. Urgemütlicher Sitz, leicht zähmbarer Zweizylinder, unverwüstlich – die Honda-Reise-Enduro wurde vor allem in Europa mit Lob überschüttet. Und Japan? Da düste das Bike unter "ferner liefen" herum. Die bittere Folge: Im Jahr 2003 stellte Honda die Produktion des Nachfolgemodells XRV 750 ein.

Weil Retro – oder besser: Vintage – modern ist, erinnerten sich die Japaner an die Legende. Und schickten 2015 die Varadero-Nachfolgerin CRF 1000 L auf die Piste. Der Beiname: Africa Twin.

Mehr Hubraum, mehr Leistung

In Tokio zeigte Honda erstmals die zweite Generation der wiederauferstandenen Legende: die CRF 1100 L. Der um 86 auf 1084 Kubikzentimeter aufgestockte Twin leistet 102 PS und versieht ab sofort in zwei Varianten seinen Dienst: in der Basisversion und in der Adventure Sports. Wobei das Basis-Bike für grobes Gelände konzipiert ist. Wenig Schnickschnack, geringes Gewicht – das sind die Zutaten für ein leichtes Handling. Apropos Gewicht: Ein Aluminium-Hilfsrahmen ersetzt die Stahlkonstruktion.

An Bord fahren ab sofort allerlei elektronische Helferlein mit: die siebenstufige Torque Control (HSTC), die das Drehmoment im Bedarfsfall drosselt, sowie Tempomat, Kurven-ABS, Wheelie-Control und Rear Lift Control. Der 6,5 Zoll große Touchscreen ermöglicht eine einfache Bedienung, Apple CarPlay ist mit an Bord. Android Auto ist noch nicht kompatibel.

Die zweite Version, die Adventure Sports, ist als klassische Reise-Enduro konzipiert. Zur Serienausstattung gehören ein größerer 24,8-Liter-Tank, der eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern ermöglicht, erweiterter Windschutz, ein höhenverstellbarer Windschild, Heizgriffe und eine 12V-Steckdose. Die nun aufrechtere Sitzposition der Africa Twin Adventure Sports wurde an die Africa Twin angepasst und liegt bei 850 bis 870 mm (bisher 900 bis 920 mm). Weitere Technologie-Upgrades sind dreistufige Kurvenlichter, die den Lichtkegel automatisch an den Neigungswinkel der Maschine anpassen, und das optionale Dämpfungssystem Showa EERATM. Das einzigartige Honda- Doppelkupplungsgetriebe DCT ist für beide Modelle erhältlich und verfügt nun über eine zusätzliche Kurvenerkennung.

Mit einem neuen, ölgekühlten Motor bringt Suzuki das Sport-Bike SF Gixxer 250.

Ölgekühlter Motor: Suzuki Gixxer SF 250 Bild: heb

Nur für den asiatischen Raum ist Hondas Concept-Bike CT 125 vorgesehen.

Von allem ein wenig: Das Concept-Bike Honda CT 125 Bild: heb