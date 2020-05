Vor Hungertod gerettet: Happy End für Rehkitze "Bonnie" und "Clyde"

"Die beiden Kitze hatten großes Glück, dass man sie gefunden hat. Es ist zwar offensichtlich, wenn ein Tier gerade Nachwuchs säugt, die Suche nach Jungtieren gleicht aber oftmals der Suche nach der Nadel im Heuhaufen", sagt Judith Unterdörfler, Sprecherin des Österreichischen Tierschutzvereins, über die schwierige Suche nach den beiden Jungtieren.

Bild: Österreichischer Tierschutzverein

In Absprache mit dem zuständigen Jäger werden beiden Jungtiere nun in Obhut des Österreichischen Tierschutzvereins aufgezogen. Getauft auf die Namen "Bonnie" und "Clyde" befinden sich die Rehkitze nun am Assisi-Tierschutzhof in Frankenburg, wo sich das Team der Tierpfleger im 24-Stunden Modus um die Rehe kümmert.