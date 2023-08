Hunde aus heißem Kofferraum befreit

Hunde in Auto eingesperrt Symbolbild: vowe

BAD SCHALLERBACH. Ein aufmerksamer Feuerwehrmann rettete am Sonntagabend zwei Hunde, die bei extremer Hitze in einer Hundebox im Kofferraum eingesperrt waren. Das Auto stand bei 32 Grad in der prallen Sonne. Das Fahrzeug wurde gewaltsam von der Feuerwehr geöffnet. Der fahrlässige Besitzer wird angezeigt. Die beiden Hunde kamen unversehrt davon.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Bad Schallerbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.