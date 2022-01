Hinterlauf in Gitterstäben: Feuerwehr rettete eingeklemmtes Pferd

Wie die Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz in einer Presseaussendung mitteilte, hatte sich ein Pferd in einem Reitstall mit dem Hinterlauf in den Gitterstäben einer Pferdebox verfangen und war hilflos eingeklemmt. Die Araberstute überstand den Vorfall mit leichten Abschürfungen. Eine Betreuerin des Pferdes hatte das Unglück Sonntagfrüh bemerkt. Das Tier lag rücklings am Boden und hatte keine Chance, sich zu befreien. Die Feuerwehr rückte an und schaffte es nach kurzer Zeit, das Pferd mit Hilfe eines Spreizers zu befreien, indem die Gitterstäbe auseinandergedrückt wurden.