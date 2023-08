Bergretter brachten Vater und Sohn (8) in Sicherheit

EISENERZ. Schon zu erschöpft waren ein Vater und sein achtjähriger Sohn, sodass sie am Donnerstagnachmittag den Abstieg vom Hochblaser ins Tal nicht mehr wagten. Der Mann hatte die Tour mit dem Kind trotz Schlechtwetters in Angriff genommen. Bergretter stiegen auf, doch der Polizeihubschrauber war schneller und brachte Vater und Sohn in Sicherheit.

