Werkzeug um 200.000 Euro für Hausbau in Kroatien gestohlen

Das Landeskriminalamt hat zwei kroatische Arbeiter ausgeforscht, die Diebesgut im Wert von rund 200.000 Euro in ihre Heimat geschafft haben, um dort ihre eigenen Häuser damit zu bauen. Beide Verdächtigen arbeiteten bei einer Murtaler Firma, hieß es am Donnerstag in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Seit September 2021 waren die Kriminalisten den beiden Kroaten auf der Spur gekommen, denn zwischen Jänner 2018 und März 2021 gab es immer wieder Diebstähle auf Baustellen ihres Murtaler Arbeitgebers. Die Männer im Alter von 36 und 44 Jahren werden verdächtigt, Bargeld, Baumaterialien, Werkzeuge und Maschinen gestohlen und in ihre Heimat gebracht zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Leoben veranlasste über ein Rechtshilfeersuchen zwei Hausdurchsuchungen im Nordosten Kroatiens - dabei wurden die Ermittler am vergangenen Dienstag fündig: In einem Mehrfamilienhaus und in einem Einfamilienhaus wurde das gesamte Diebesgut der Murtaler Firma sichergestellt. Die Täter hatten es teilweise sogar in schwer zugänglichen Verstecken gelagert.

Festgenommen wurden die Täter noch nicht. "Es sind noch weitere Ermittlungen nötig. Aufgrund der großen Menge des sichergestellten Diebesgutes können weitere Tatorte oder Straftaten auch nicht ausgeschlossen werden", so einer der führenden Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA). Motiv dürfte der Hausbau der beiden Kroaten gewesen sein. Dabei dürfte es sich um "sehr großzügige Wohnbauten" handeln, so die Polizei.