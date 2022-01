Vermisste 15-Jährige bei Kontrollen an Tiroler Grenze gefunden

Die Österreicherin war mit zwei Afghanen im Alter von 18 und 20 Jahren unterwegs, hieß es seitens der bayerischen Polizei. Die beiden afghanischen Männer seien zwar nachweislich in Österreich registriert, konnten sich aber bei der Kontrolle nicht ordnungsgemäß ausweisen. Sie wurden wegen ihrer versuchten illegalen Einreisen - der 18-Jährige, der am Steuer gesessen war, auch noch wegen Beihilfe dazu - angezeigt und zurückgewiesen. Das Mädchen wurde der Kufsteiner Polizei anvertraut, so die Exekutive.

Die deutsche Bundespolizei hat sowohl vor als auch nach Neujahr bei Grenzkontrollen auf der A93 Migranten aufgehalten, die sich bei ihren illegalen Einreiseversuchen offenkundig unterstützen ließen. Gegen die vorläufig festgenommenen "Helfer" werde ermittelt, informierten die Verantwortlichen. Es drohe ein Strafverfahren.