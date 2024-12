Bis zu 1 Meter: Schneewarnung für die westlichen Regionen Tirols

Sie gilt von Sonntag bis inklusive Mittwoch, 25. Dezember. Konkret betroffen sei das Obere Lechtal, die Arlbergregion, das Verwall und das hintere Paznauntal in den Bezirken Landeck und Reutte, hieß es. Es werden dort Schneemengen zwischen 50 und 100 Zentimeter erwartet. Angespannt sein dürfte die Lawinensituation. Am Sonntag soll es im Westen Tirols bei stürmischem Wind zunächst noch regnen, zum Montag hin dürfte der Niederschlag aber selbst in tiefen Lagen in Schnee übergehen.

"Die aktuellsten Prognosen zeigen, dass vor allem am Montag und Dienstag teilweise intensiver Schneefall bis in die Talregionen einsetzt", sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement. Die für Sicherheit zuständige Landesrätin Astrid Mair (ÖVP) appellierte an die Vereisenden, die Wettersituation bei der Reiseplanung zu beachten und sich vor Fahrtantritt mit dem Auto Informationen zur Strecke einzuholen.

Lawinengefahrenstufe steigt auf 4

In den Tiroler Bergen steigt die Lawinengefahr mit dem vielen Neuschnee und stürmischem Wind in den kommenden Tagen voraussichtlich auf Gefahrenstufe 4 (groß) auf der fünfteiligen Skala an. Auf der meist geringmächtigen Schneedecke werde sich viel Neu- und Triebschnee ablagern, wie Matthias Walcher vom Lawinenwarndienst des Landes Tirol informierte. "Ein schwacher Schneedeckenaufbau und stellenweise bis zu ein Meter Neuschnee bilden die perfekten Zutaten für eine angespannte Lawinensituation", sagte der Experte. Schneebrettlawinen seien vielerorts leicht auszulösen, und auch mit spontanen Abgänge sei in den kommenden Tagen zu rechnen.

