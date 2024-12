Wo es in Oberösterreich weiße Weihnachten gibt - und wo nicht

In vorangegangenen Jahren wurden wir in Oberösterreich nicht allzu häufig mit weißen Weihnachten bedacht. Nachdem es noch vor kurzem auch für das heurige Fest nicht gut ausgesehen hat, hat sich das Blatt beziehungsweise die Wetterlage inzwischen gewendet. Und jetzt schaut es durchaus danach aus, dass am 24. nicht nur die Packerl unterm Christbaum landen, sondern auch Schneeflocken vor dem Haus. Zumindest in einigen Teilen des Landes.

Gute Karten haben laut GeoSphere Austria jene, die Weihnachten in Regionen über 500 Metern Seehöhe feiern. Ihnen dürfte das Christkind Schnee bringen. "Die Grenze dürfte bei 400 bis 500 Metern Seehöhe liegen. Höhergelegenen Regionen Oberösterreichs sollten Schnee sehen zu Weihnachten. Und für das Bergland schaut es sowieso gut aus", sagt Meteorologin Claudia Riedl. Mit der Seehöhe sinkt allerdings die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten. Im Zentralraum und anderen Regionen unter 400 Metern, in Teilen des Innviertels zum Beispiel, dürfte es maximal Schneeregen geben.

Ob weiß oder nicht weiß vor dem Fenster: Gemütlich wird es - wettertechnisch betrachtet - jedenfalls nicht, sagt die Fachfrau. Der freundlichste Tag dürfte aus aktueller Sicht der Samstag sein. Er sollte sich trocken und vor allem am Vormittag noch teils sogar sonnig zeigen. Die Höchstwerte erreichen sechs Grad.

Es wird ungemütlich

Ungemütlicher wird es aus derzeitiger Sicht dann ab Sonntag. Es wird meist bewölkt sein, von Nordwesten ziehen Regen oder ab 1000 Meter Seehöhe auch Schneefälle über das Land. Bis zum Abend sollte die Schneefallgrenze auf etwa 700 Meter sinken. "Die Tageshöchsttemperatur von 2 Grad fühlt sich mit dem Westwind von 50 km/h an wie -5", sagt die Meteorologin. "Aber Haube, Winterjacke und Handschuhe gehören sowieso dazu. Und bei manchen auch ein Regenschirm."

Mit Schneefällen rechnen die Expertinnen und Experten am Montag ab etwa 500 Metern Seehöhe, im südlichen Bergland kann auch eine ordentliche Menge Schnee zusammenkommen. Der Wind legt noch einmal zu und pfeift mit rund 60 km/h übers Land. Die Temperaturen liegen am Montag bei maximal 4 Grad.

Auch der 24. Dezember bringt noch Nachschub - die Schneefallgrenze sollte sich zwischen 400 und 500 Metern Seehöhe einpendeln. Im Flachland wird es aus derzeitiger Sicht nur einzelne Schnee- oder Regenschauer geben. Teilweise könnte auch die Sonne durch die Wolken blinzeln.

Gute Bedingungen für Skigebiete

Freuen dürfte die Wetterlage der kommenden Tage jedenfalls die Skigebiete. "Es kommt noch darauf an, bis in welche Höhen es am Sonntag regnet", sagt Claudia Riedl. "Montag auf Dienstag sollte es aber auf jeden Fall schneien. Und die Skigebiete haben ja auch schon eine gute Grundlage an Kunstschnee geschaffen." Mit dem Hochdruckeinfluss, der ab Donnerstag Einzug halten sollte im Land, sollte es für die Weihnachtsferien perfekte Verhältnisse für Wintersportlerinnen und -sportler geben.

