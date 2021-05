Pfingsten: Staus und Verzögerungen erwartet

Österreich hat wieder aufgesperrt, auch Reisen ins Ausland sind wieder ohne Quarantäne möglich. Der ÖAMTC erwartet für das Pfingstwochenende Staus und Verzögerungen.

Vor allem Richtung Italien werde es starken Reiseverkehr aus Deutschland geben, sagen ÖAMTC-Experten. Immerhin beginnen in vier deutschen Bundesländern 14-tägige Pfingstferien. Auch die Österreicher werden Ausflüge unternehmen und Richtung Adria aufbrechen. Reiseplanung sei, so der ÖAMTC, wichtig wie nie zuvor ist. "Die Balance zwischen der Stärke des Verkehrsaufkommens und dem Abwicklungstempo der Grenzformalitäten wird der entscheidende Faktor im Reiseverkehr."

Schon heute Abend rechnet der ÖAMTC mit Wartezeiten auf den Transitrouten in Richtung Süden. Dabei werden die Transitrouten in Tirol (A13, B179) sowie die Grenzstellen am Walserberg (A8/A1), der Karawankentunnel (A11), Spielfeld (A9) und Nickelsdorf (A4) Hauptrollen im Staugeschehen spielen. Am "Deutschen Eck" muss man in beiden Richtungen mit Verzögerungen rechnen.

Innerösterreichisch wird der Ausflugsverkehr über Pfingsten stark zunehmen. Hotels in den Seengebieten und Bergregionen sind gut gebucht. Mit Verzögerungen auf den Zufahrten in touristische Regionen (z.B. Salzkammergut) ist zu rechnen.

Angesichts des erhöhten Verkehrsaufkommens hat die Polizei angekündigt, die Verkehrskontrollen zu verstärken. Im Fokus der Polizei stehen unfallanfällige Motorradstrecken und andere gefährliche Abschnitte, aber auch Verhaltensweisen wie Rasen und Drängeln. Auch auf Alkohol- und Drogenlenker werde "wie immer" ein Augenmerk gelegt, hieß es aus dem Innenministerium.