Wo am Wochenende mit langen Staus zu rechnen ist

"Auch dieses Wochenende wird es nicht weniger werden", heißt es in einer Mobilitätsinformation am Mittwoch. Kroatien-Urlauber müssen laut ÖAMTC an den slowenisch-kroatischen Grenzen erneut lange Wartezeiten einplanen, vor allem bei Gruskovje/Macelj. Wenn die Rückreise einsetzt, kann es zusätzlich am Sonntag zu Staus kommen.

Viel los sein wird auch auf Österreichs Straßen: Mit dem Ferienbeginn in Teilen Deutschlands und den Niederlanden ist an den Grenzübergängen Suben (A8), Walserberg (A1) und Kufstein/Kiefersfelden (A12) bei der Einreise nach Österreich mit längeren Wartezeiten zu rechnen, besonders am Samstag.

Auf der Verbindung Walserberg (A1) – St. Michael (A10) – Villach (A10) – Karawankentunnel (A11) ist das Verkehrsaufkommen am größten. Ein Unfall oder ein defektes Fahrzeug kann schnell zu Staus führen. Vor den Tunnelbereichen (etwa Oswaldibergtunnel bei Villach) muss mit Blockabfertigung gerechnet werden.

In Tirol wird die Fernpassstrecke (B179) zeitweise überlastet sein.

Aber auch auf der Pyhrnstrecke (A8/A9) von Suben über Wels und Graz Richtung Spielfeld wird es immer wieder nur langsam vorwärts gehen. Vor den Tunnels wird ebenfalls nur blockweise abgefertigt werden.

Im Osten werden die Kolonnen auf der Ost Autobahn (A4) vor der Baustelle bei Fischamend zeitweise kilometerweit zurückstehen.