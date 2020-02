Niederösterreicher kämpft nach Schlangenbiss um sein Leben

Der Vorfall ereignete sich am 19. Februar, bestätigte Polizeisprecher Heinz Holub am Freitag. Dem Artikel zufolge kämpft der Mann um sein Leben und wird auf der Intensivstation eines Wiener Krankenhauses behandelt.

Nach Angaben der Exekutive hatte der 69-Jährige das Reptil nur vorübergehend bei sich in der Wohnung. Die Schlange hätte von Brünn (Brno) in Tschechien nach Zagreb transportiert werden sollen, heißt es in Medienberichten. Von der Wohnung des Mannes wurde das Tier laut Polizei in den Reptilien-Zoo nach Forchtenstein im burgenländischen Bezirk Mattersburg gebracht.

