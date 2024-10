Mann zu Vandalenakt an Autos in Innsbruck geständig

Der Afghane wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert, informierte die Polizei am Montag. Der Mann war offenbar mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und hatte mit einem schweren Fahrrad-Faltschloss auf Autos eingeschlagen. Der Schaden liegt laut Exekutive im sechsstelligen Eurobereich.

Der Afghane wurde im Zuge einer Fahndung festgenommen. Erste Vandalenakte waren demnach in der Tiroler Landeshauptstadt zwischen 19.45 und 20.10 Uhr im Bereich Fürstenweg, Unterbergstraße, Franz-Fischer-Straße, Sonnenburgstraße und Speckbacherstraße gemeldet worden. Nachdem eine erste Fahndung erfolglos geblieben war, trat der 27-Jährige gegen Mitternacht in der Kaufmannstraße erneut in Erscheinung. Wieder drosch er wahllos auf Fahrzeuge ein. Er wurde kurz nach Mitternacht im Bereich Rossau von einer Polizeistreife gestellt und festgenommen, das Fahrrad-Faltschloss wurde sichergestellt. Die Polizei bat Geschädigte, sich beim Kriminalreferat Innsbruck (Tel. 059133 75 3333) zu melden.

