130 Meter-Absturz bei Bergtour in Tirol: Tote war 27-jährige Deutsche

Es handelte sich um eine 27-jährige Deutsche, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau dürfte bereits am späten Sonntagnachmittag oder Abend am Normalweg zum Gipfel abgestürzt sein, hieß es.

Bergsteiger fand Leiche

Dies hätten Zeugenaussagen ergeben. Montagmittag wurde die tote Alpinistin schließlich rund 150 Meter unterhalb des Gipfels des auf 3.507 Metern Seehöhe gelegenen "Zuckerhütl" von einem Bergsteiger leblos im Schnee vorgefunden.

Die Deutsche war jedenfalls alleine und zunächst mit Tourenskiern unterwegs gewesen. Diese wurden ebenso wie die Stöcke in einem Skidepot gefunden, Helm und Rucksack hingegen in unmittelbarer Nähe der Leiche.

