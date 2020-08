Mann verging sich in Wien an Pferd

Ein Zeuge war auf Geräusche aufmerksam geworden, hatte den Tierquäler beobachtet und die Polizei verständigt. Der 42-jährige Österreicher wurde nach kurzer Flucht geschnappt, berichtete die Polizei am Montag.

Die Tat wurde in der Nacht auf Sonntag verübt. Im Zuge der Ermittlungen wurde der Festgenommene mit zwei ähnlich gelagerten Fällen in Verbindung gebracht. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.

