Kriminalität im Coronajahr 2020 deutlich zurückgegangen

Fakt ist: Die Kriminalität ist im Jahr 2020 wieder deutlich zurückgegangen. Die Anzahl der Straftaten liegt in Oberösterreich mit knapp 60.000 auf einem historisch niedrigen Wert. Das entspricht einem Rückgang von 7,6 Prozent im Vergleich zu 2019. Gleichzeitig liegt die Klärungsquote bei mehr als 61 Prozent - höher als der Österreich-Schnitt mit gut 54 Prozent. Die Aufklärungsquote bleibt damit auf einem hohen Niveau.

In der Statistik kommt hervor, dass die Lockdowns teils beachtliche Auswirkungen hatten. So gab es im vergangenen April bundesweit fast ein Drittel weniger Kriminalität als im Vergleich zum Vorjahr. Im September verzeichnete man schon fast wieder Normalwerte, ehe die Zahlen durch die Verschärfungen im Oktober und November wieder gesunken sind.

Wenig überraschend ist, dass sich die Delikte durch die Pandemie noch weiter ins Internet verlagert haben. "Cyberkriminalität ist förmlich explodiert", sagte BKA-Chef Holzer in der Pressekonferenz. In diesem Bereich gibt es ein Plus von über einem Viertel, Betrugsdelikte dominieren. Dass die Zahlen nicht noch höher sind, sei neuen Cyber-Ermittlungsgruppen zu verdanken. Nehammer hatte angekündigt, die Zahl der Cyberermittler im Bundeskriminalamt zu verdoppeln. "Der Kampf gegen Gewalt und Drohungen im Netz muss mit besonderer Entschlossenheit geführt werden", sagte der Innenminister.

Eine traurige Entwicklung berichtete BKA-Chef Holzer auch über Kindesmissbrauch im Internet: Dieser habe einen historischen Höchststand erreicht, was auch auf die digitale Entwicklung zurückzuführen sei.

Video: Die Pressekonferenz zur "Kriminalitätsentwicklung 2020" zum Nachschauen

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Weitere Zahlen und Daten folgen.