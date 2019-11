In Deutschland gestohlener Porsche auf Südosttangente sichergestellt

Ein 30-Jähriger Kroate transportierte die sportliche Karosse per Anhänger mit seinem Geländewagen (SUV). Er gab gegenüber der Polizei an, dass er der Transporteur des Pkw sei.

Der Mann wurde zur Einvernahme in das Landeskriminalamt Wien gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Samstag. Der Fahrer des SUV hatte für den Porsche eine tschechische Rechnung, deutsche Zulassungspapiere sowie einen Typenschein dabei. Polizeisprecher Markus Dittrich sagte gegenüber der APA, dass es sich bei dem Pkw um einen Porsche GT2 RS handelt, der in dieser Version rund 500.000 Euro kostet. Dass der hochpreisige Pkw ohne Kennzeichen als gestohlen gemeldet ist, ergab sich aufgrund einer Anfrage der Fahrgestellnummer, weitere Ermittlungen laufen.

