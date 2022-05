Hätten Sie die Mathematik-Matura bestanden? Die Aufgaben zum Download

Für viele ist es das Angstfach schlechthin, andere preisen es als "Königsdisziplin": 46.000 Maturanten mussten sich am Dienstag der schriftlichen Reifeprüfung im Fach Mathematik stellen. 36 Seiten umfasste der Prüfungsbogen für die AHS-Maturanten, 28 Aufgaben galt es zu lösen: Von der Gewichtsentwicklung eines Babys über den Wasserstand im Gartenteich bis hin zum Vitamin C-Gehalt von Brokkoli. Hätten Sie die Fragestellungen lösen können? Hier gibt's die Aufgaben und Lösungen zum Download:

Angewandte Mathematik: Die Aufgabenstellungen für HAK und HTL finden Sie hier.

Wie schon in den zwei vergangenen Schuljahren fand die Matura dieses Jahr wieder, der Pandemie geschuldet, mit einigen Erleichterungen statt: Reduziertes Stoffgebiet, eine Stunde mehr Arbeitszeit und ein neues Benotungssystem sollen den Maturantinnen und Maturanten die Reifeprüfung etwas leichter machen.

Video: Aktuell finden die schriftlichen Zentralmatura-Prüfungen in Österreich statt. Es wird in einigen Wochen auch wieder mündliche Prüfungen geben, das wurde heftig diskutiert. Bildungspsychologin Christiane Spiel sprach im ORF über die Zentralmatura in Österreich und die Debatten der Veränderungen durch die Pandemie.

Ein Tag Zeit zur Erholung

Nachdem am Montag die Zentralmatura mit den Fächern Griechisch und Latein gestartet war, haben die Schüler nun einen Tag Zeit, sich zu erholen. Am 5. Mai folgt Deutsch, am 6. Mai Englisch, am 10. Mai Französisch, am 11. Mai Spanisch sowie die Minderheitensprachen und am 12. Mai Italienisch. Dazwischen werden am 9. Mai jene Fächer abgeprüft, in denen die Aufgaben nicht vom Bildungsministerium vorgegeben werden. Für die Teilnahme ist an jedem Prüfungstag ein negativer Corona-Test erforderlich - ausgenommen sind jene Personen, die in den letzten 60 Tagen eine Infektion durchgemacht haben. Eine Maske muss während der Matura nicht getragen werden.

Kritik von der ÖH

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) hat unterdessen per Aussendung von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) eine Matura gefordert, "die auf ein Studium tatsächlich vorbereitet". Bei Studienanfängern und in der Lehramtsausbildung merke man, dass das Schulsystem derzeit "rein auf Leistung, nicht auf persönliche Entwicklung und Vertiefung der eigenen Interessen ausgelegt" sei, beklagt Katharina Stern, Referentin für Pädagogische Angelegenheiten der ÖH. Polaschek solle das Schulsystem überarbeiten und in eine Lern- und Prüfungskultur des 21. Jahrhunderts überführen. Um etwaige Wissenslücken zwischen Matura und Studienbeginn zu schließen, brauche es außerdem kostenlose und barrierearme Förderkurse.

