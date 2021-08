Fünf Verletzte bei Unfall auf A1 im Bezirk Amstetten

Fünf Personen wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich verletzt und ins Landesklinikum Amstetten transportiert. Die A1 blieb in Fahrtrichtung Linz mehr als eine Stunde lang gesperrt.

Laut Polizei war zunächst ein 54-Jähriger aus Belgien mit seinem Pkw auf einen Sattelschlepper mit einem 55-jährigen Rumänen am Steuer aufgefahren. Die Insassen des Autos, zwei Frauen und ein weiterer Mann (32 bis 54 Jahre alt) neben dem Lenker, stiegen trotz ihrer Blessuren aus und begaben sich zur Mittelleitwand. Der Chauffeur eines nachkommenden Sattelzuges, ein 59-Jähriger aus Rumänien, wich rechtzeitig aus und hielt am rechten Fahrbahnrand an. Dort wurde das Schwerfahrzeug von einem Lkw gerammt, dessen 44-jähriger Lenker aus dem Bezirk Ried im Innkreis wegen der Personengruppe das Steuer verrissen hatte. Der Oberösterreicher wurde ebenfalls verletzt.