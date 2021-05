Erste Hagelunwetter trafen Teile der Steiermark

Insbesondere die Gemeinden Premstätten und Bad Radkersburg waren betroffen, wie die Hagelversicherung mitteilte. Demnach sind knapp 1.000 Hektar betroffen, der Schaden beläuft sich auf 300.000 Euro. "Nach den Frostschäden Mitte April ist die Landwirtschaft in der Steiermark nun vom Hagel schwer getroffen worden", wurde der zuständige Landesleiter der Österreichischen Hagelversicherung in der Steiermark, Josef Kurz, in einer ersten Bilanz zitiert. Betroffen waren demnach vor allem Kulturen von Ölkürbis, Sojabohne, Mais, Salat sowie Kraut.