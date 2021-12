Dolmetscherin mit Kronzeugen eines Drogenprozesses liiert

Der Österreichische Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher (ÖVGD) sieht rechtsstaatliche Probleme, wenn "nicht zertifizierte, teilweise unqualifizierte Dolmetscherinnen und Dolmetscher" verstärkt eingesetzt werden. Der Verband verwies auf ein Verfahren am Landesgericht Salzburg, in dem eine nicht zertifizierte Dolmetscherin mit dem Kronzeugen liiert gewesen sei. Bei dem Strafverfahren geht es um einen Suchtgifthandel mit mindestens 13,8 Millionen Captagon-Aufputschtabletten mit einem Verkaufswert von rund 40 Millionen Euro. 14 Personen sind angeklagt. Die Beschuldigten sollen die Drogen aus dem Libanon nach Österreich geschmuggelt haben. Die Anklage der Staatsanwaltschaft basiert zu einem Gutteil auf den Angaben eines Irakers, der Mann gilt als Kronzeuge der Anklage. Er soll seit Juni 2019 eine Beziehung mit der Hauptdolmetscherin in dem Ermittlungsverfahren geführt haben.

Die Frau sei bei vielen polizeilichen Vernehmungen eingesetzt gewesen. Sie habe aber die Beziehung zum Kronzeugen geheim gehalten. Der Verteidiger von vier Angeklagten, Rechtsanwalt Kurt Jelinek, sieht einen Skandal und erklärte, die Dolmetscherin sei als Lebensgefährtin des Kronzeugen als befangen zu beurteilen.

Der Sprecher des Landesgerichtes Salzburg, Peter Egger, sagte am Freitag, die Dolmetscherin sei vor rund einer Woche aus der Dolmetscherliste des Landesgerichts Salzburg gestrichen worden – "aufgrund der im Raum stehenden Vorkommnisse im Ermittlungsverfahren". Die Frau werde daher im "Captagon-Prozess", der nächste Woche beginnt, nicht dolmetschen.