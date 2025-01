"Auto-Notfallsets": ÖAMTC warnt vor falschem Gewinnspiel

Die betrügerischen E-Mails locken mit dem Gewinn eines „Auto-Notfallsets“ und laden ein, an einer angeblichen Umfrage teilzunehmen. Weder steht am Ende ein Gewinn, noch habe der ÖAMTC mit dieser Umfrage etwas zu tun, wie der Mobilitätsclub am Dienstag via Aussendung klarstellte.

Die Experten raten dringend, vorsichtig zu sein: Betrüger zielen mit Nachrichten dieser Art lediglich darauf ab, persönliche Informationen wie Kreditkartendaten auf einer nachgeahmten Website zu sammeln oder User in eine Abo-Falle zu locken. Der Mobilitätsclub initiiere keine Gewinnspiele, Umfragen oder Aktionen, bei denen sensible Daten wie Kreditkarteninformationen online abgefragt werden.

Der ÖAMTC warnt alle Betroffenen einmal mehr eindringlich, keine persönlichen Daten anzugeben oder Links zu Webseiten zu öffnen, deren Authentizität nicht sicher ist. Wer bereits Daten auf einer Phishing-Website eingegeben hat, sollte schnell handeln, um mögliche Schäden zu minimieren.

Tipps für den richtigen Umgang mit betrügerischen Emails bzw. eine Anleitung, welche Schritte getroffen werden sollen, wenn bereits Daten eingegeben wurden, finden sich hier.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper