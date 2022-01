Abgelaufener Impfstatus betrifft auch Skipässe: Appell zur Neuregistrierung

Mit 1. Februar ändert sich in Österreich bekanntlich die Gültigkeit der Impfzertifikate: Für doppelt Geimpfte sowie genesene Personen mit einer Impfung ist der Grüne Pass ab diesem Zeitpunkt nur sechs Monate ab der zuletzt erhaltenen Impfung gültig. Für Personen, die eine dritte Impfung erhalten haben, gilt er neun Monate ab der dritten Impfung

Diese Änderungen haben auch Auswirkungen auf Skipässe – denn auch in den Skigebieten gilt derzeit 2G. Liftbetreiber aus Vorarlberg und Tirol haben daher die Inhaber von Saisonpässen dazu aufgerufen, sich neu zu registrieren. "Skigebiete dürfen aus Datenschutzgründen nicht abspeichern, wie je

mand geimpft ist", erklärt Vorarlbergs Seilbahnsprecher Andreas Gapp.

Deshalb müssten sich auch jene Skifahrer neu registrieren, deren Grüner Pass weiterhin gültig sei. Im Idealfall könne die Freischaltung online erfolgen. Liftbetreiber aus mehreren Bundesländern appellieren gestern daher an Skipassbesitzer, diese Möglichkeit zu nutzen und sich vorab um die Verlängerung zu kümmern.

270.000 Skipässe betroffen

Dem Ticketsystem-Anbieter Skidata zufolge, der auch in Skigebieten in Salzburg und Oberösterreich stark vertreten ist, könnten bis zu 270.000 in Österreich registrierte Skipässe von der verkürzten Gültigkeitsdauer des Grünen Passes betroffen sein.