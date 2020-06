49-Jähriger bewarf Polizisten mit Glasscherben

Auslöser dürfte die Aufforderung gewesen sein, eine Mund-Nasen-Schutz-Maske zu tragen, was der Mann nicht wollte. Herbeigerufene Polizisten wurden dann von dem Rumänen mit Glasscherben beworfen. Die Festnahme war erst nach Einsatz eines Pfeffersprays möglich.

Polizisten wurden bei dem Einsatz in einem Beratungszentrum für Obdachlose in der Darwingasse nicht verletzt. Der 49-Jährige wurde nach der Festnahme wegen des Reizgases ärztlich versorgt, berichtete die Polizei am Freitag.

