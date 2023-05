35 Millionen Euro Schulden: Warum Matrei vor Insolvenz steht

Über dem Tauerntal kreisen die Pleitegeier – genauer gesagt über der Gemeinde Matrei im Bezirk Lienz in Osttirol.

Der Schuldenstand der Marktgemeinde soll sich laut Wirtschaftsprüfern auf rund 35 Mio. Euro belaufen. Um das Schlimmste zu verhindern, laufen derzeit neuerlich die Verhandlungen der Gemeinde mit den 106 Gläubigern auf Hochtouren. Zuletzt wurde eine Ausgleichsquote von 80 Prozent angeboten, womit sich aber nicht alle einverstanden gezeigt hatten.

Sollte Matrei nun tatsächlich in den Konkurs schlittern, wäre dies einzigartig in Österreich. Zumindest in der Zweiten Republik. Der Oberste Gerichtshof hat sich zum bisher letzten Mal im Jahr 1933 im Fall der steirischen Gemeinde Donawitz mit dem Konkurs einer Gemeinde auseinandersetzen müssen. Ausdrücklich ausgeschlossen ist ein Gemeindekonkurs in der österreichischen Rechtsordnung laut Gemeindebund jedenfalls nicht.

Bürgermeister Raimund Steiner ist seit einem Jahr im Amt und hat mit dem Erbe seines Vorgängers, Ex-ÖVP-Landtagsabgeordneter und Ex-Bundesrat Andreas Köll, schwer zu kämpfen. Steiner will auf die Gläubiger erneut zugehen und einen neuen Vorschlag unterbreiten. "Für uns ist es nun vor allem wichtig, gegenüber den Gläubigern Vertrauen zu schaffen." Die vom Land Tirol zugesagten 6,6 Millionen Euro seien dafür wesentlich. Im Mai wolle man weitere Abstimmungen mit den Gläubigern vornehmen.

Land als Gläubiger und Retter

Tirols Landeshauptmann und Finanzreferent Anton Mattle (VP) forderte Fairness für alle Gläubiger. "Unser Interesse muss sein, dass die Gläubiger 100 Prozent der Verbindlichkeiten von der Gemeinde zurückbekommen", wird er in einer Aussendung zitiert. Auch das Land Tirol tritt als Gläubiger im Sanierungsverfahren auf. Es müsse weiterhin das Ziel sein, den Konkurs abzuwenden: "Die Kriterien dafür müssen allerdings auch fair sein, und zwar gleichermaßen für alle Gläubiger", sagte Mattle.

Ein Stadion um sieben Millionen

Überraschend kommt das drohende finanzielle Fiasko in Matrei nicht: Ein Fußballstadion um sieben Millionen Euro und überdimensionierte Kanalprojekte standen in der Kritik. Jahrelang hat die 4600-Seelen-Gemeinde offenbar über ihre finanziellen Verhältnisse gelebt.

Bereits 2012 wurden die Matreier Finanzen von der Bezirkshauptmannschaft (BH) geprüft. Kritisiert wurden die Auslagerung von Schulden und die Kontoüberziehung der Gemeinde um fast das Zehnfache des festgelegten Rahmens. Folgen hatte die Kritik der BH aber jahrelang kaum.

