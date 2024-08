3 Verletzte bei 3 Verkehrsunfällen in Tirol

In Aurach (Bezirk Kitzbühel) ist am Samstagnachmittag ein Fahrzeug von einem Fahrweg auf eine Alm abgekommen, hat sich mehrfach überschlagen und ist erst nach 170 Metern über einen abschüssigen Berghang zum Stillstand gekommen. Der 31 Jahre alten Lenkerin aus Deutschland gelang es, aus dem abstürzenden Fahrzeug zu springen, sie wurde dabei jedoch laut Polizei verletzt.

Die Frau wurde von der Feuerwehr geborgen und versorgt und mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus St. Johann geflogen.

Auch an zwei anderen Orten gerieten am Samstag Lenker mit ihren Fahrzeugen über die Fahrbahn hinaus und stürzten ab. Bei St. Johann im Walde (Bezirk Lienz) überschätzte sich ein 82-Jähriger bei einem Überholmanöver auf der Felbertauernstraße und stürzte über eine Böschung ab. Er wurde schwer verletzt. Auf der Inntalautobahn (A 12) war ein 79 Jahre alter Pkw-Lenker bei Ampass (Bezirk Innsbruck-Land) aus unbekannter Ursache über den Straßenrand geraten und durchbrach die Begrenzung aus Sträuchern kleinen Bäumen. Er wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

