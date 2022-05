Zwei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Für zwei junge Männer haben Ausfahrten mit ihren Zweirädern am Samstag im Krankenhaus geendet: Ein 17-jähriger Wiener und ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land verletzten sich unabhängig voneinander schwer.

Mit Leichtmotorrad in Bach gestürzt

Der Jugendliche aus Wien hatte gegen 16 Uhr auf dem Güterweg Wiesing im Gemeindegebiet von Kallham (Bezirk Grieskirchen) die Kontrolle über sein nicht zum Verkehr zugelassenes Leichtmotorrad verloren.

In einer leichten Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mitsamt des Motorrads in das Bachbett des Penzinger Baches. Der Schwerverletzte konnte noch seine Mutter anrufen, die die Rettungskette auslöste. Der Notarzthubschrauber brachte den jungen Mann in das Klinikum nach Wels.

Missglücktes Überholmanöver

Gut zweieinhalb Stunden später kam es auf der B139 zwischen Ansfelden und Neuhofen an der Krems zu einem weiteren schweren Unfall. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war unmittelbar nach einem Überholvorgang auf der rechte Fahrbahnbankett geraten.

Er touchierte eine Straßenleitpflock und stürzte über die Böschung in ein Feld. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er nach notärztlicher Erstversorgung in das UKH nach Linz gebracht werden musste, teilte die Polizei am Samstagabend mit.