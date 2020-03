Zwei junge Menschen bei Unfällen getötet, zwei wurden schwer verletzt

Zwei tödlich Verunglückte und zwei Schwerverletzte forderten Verkehrsunfälle seit Freitag in Oberösterreich. Ein 21-Jähriger und sein zwei Jahre älterer Freund stießen mit ihren Motocross-Motorrädern in ihrer Heimatgemeinde Pöndorf zusammen und mussten mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Am Freitagabend starb ein 20-Jähriger aus Perg bei einem Unfall in Naarn, nur wenige Stunden zuvor war eine 26-jährige Innviertlerin in Rainbach im Innkreis tödlich verunglückt.

Die beiden 21 und 23 Jahre alten Freunde hatten Samstagmittag in Pöndorf im Bezirk Vöcklabruck eine Ausfahrt mit ihren – nicht für den Verkehr zugelassenen – Motocross-Motorrädern unternommen. Neben Forststraßen und Waldwegen waren die beiden aber laut Polizei auch auf der Kobernaußerwald-Straße unterwegs. Gerade als der Ältere auf dieser fuhr, bog der Jüngere mit seinem Motorrad aus einer Forststraße ein. Die beiden stießen mitten auf der Kobernaußerwaldstraße zusammen und stürzten. Dabei wurden beide Lenker so schwer verletzt, dass zwei Notarzthubschrauber angefordert werden mussten.

20-Jähriger fuhr gegen Baum

Manuel B. aus Perg kam in der Nacht auf Samstag mit seinem VW Golf Variant aus bisher unbekannter Ursache in Naarn von der Straße ab.

Manuel B. aus Perg stieß in Naarn gegen einen Baum. (kerschi.at/brandstätter) Bild: fotobrandstaetter

Ermittlungen ergaben, dass der 20-Jährige zu schnell unterwegs gewesen sein dürfte. Er geriet mit seinem Pkw auf das Bankett und stieß frontal gegen einen Baum. Als die Kameraden der Feuerwehr Naarn am Unfallort eintrafen, lag der junge Lenker außerhalb des Fahrzeuges. Obwohl seitens der Einsatzkräfte sowie von Anrainern umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes durchgeführt wurden, verstarb der Mühlviertler noch an der Unfallstelle.

Große Trauer in Münzkirchen

"Sie war so ein toller Mensch, sehr engagiert bei der Feuerwehr Münzkirchen und auch in der Gemeinde ein wertvolles Mitglied", sagt Helmut Schopf (SP), Bürgermeister der Sauwaldgemeinde Münzkirchen (Bezirk Schärding). Die 26-jährige Schneiderin verunglückte, wie bereits berichtet, Freitagmittag tödlich bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw im Gemeindegebiet von Rainbach im Innkreis. Die Trauer über den Tod von Ramona K. ist im Ort allgegenwärtig. "Es sind schwierige Tage für die ganze Gemeinde. Fast alle haben die Verunglückte gekannt. Sie hat zum Beispiel mit der Jugendgruppe der Feuerwehr im Ort das Friedenslicht ausgetragen und war auch Mitglied bei den ,Münzkirchner Gruamteifen’", sagt Schopf.

Vor ein paar Jahren sei sie in die Sauwaldgemeinde gezogen. "Sie lebte hier mit ihrem Lebensgefährten, dessen ganze Familie auch bei der Feuerwehr Münzkirchen aktiv ist. Vor zirka einem Jahr hat sie sich als Änderungsschneiderin hier im Ort selbstständig gemacht. Sie war wirklich sehr beliebt", sagt Schopf.

Auch ihr Verlobter Benjamin P. wurde zum Unfallort gerufen. "Als klar war, dass es sich um eine Kameradin handelt, wurden die Einsatzkräfte aus Münzkirchen aber sofort abgezogen und anschließend im Feuerwehrhaus betreut", sagt Abschnittsfeuerwehrkommandant Johannes Veroner. Samstagnachmittag fuhren die Münzkirchner Feuerwehrmänner noch einmal gemeinsam zum Unglücksort, um sich von Ramona K. zu verabschieden.

