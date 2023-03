Zwei Alkolenker aus dem Verkehr gezogen

Kurz vor 21 Uhr wurde am gestrigen Montagabend bei Kontrollen in Neuhofen an der Krems ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land angehalten, der sein E-Bike in sichtlich alkoholisiertem Zustand auf dem Radweg entlang der B139 aus Kematen an der Krems kommend Richtung Neuhofen lenkte. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,74 Promille.

Wenig später fuhr ein 21-Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Linz-Land durch das Ortsgebiet Neuhofen mit gemessenen 81 km/h. Gegen 21:15 Uhr konnte ein weiterer Lenker kontrolliert werden, der mit 78 km/h durch das Ortsgebiet fuhr und deshalb angehalten wurde. Beim 54-jährigen Lenker ergab der Alkomattest einen Wert von 1 Promille. Alle drei Lenker werden bei der BH Linz-Land angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper