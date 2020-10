Zittern am Attersee: Die Polizei ist Kokain-Verteilerring auf der Spur

Am Nordende des Attersees soll ein schwunghafter Handel mit Kokain in mehreren Gastronomiebetrieben im Gange gewesen sein, der nun aufgedeckt wurde. Eine Person wurde im Zuge der Erhebungen bereits festgenommen und sitzt in der Justizanstalt Wels in Untersuchungshaft. Den polizeilichen Ermittlern zufolge stünden allerdings noch etliche weitere umfangreiche Einvernahmen in der Causa bevor.

Konzentriert haben dürfte sich das Geschehen vor allem auf die Gemeinden Schörfling und Seewalchen. In den Drogenhandel involviert seien laut Exekutive "einige Wirte" in der Gegend. Auch zwei Unternehmen, die allerdings nicht direkt mit der Gastronomie in Zusammenhang stünden, dürften mit dem Drogenhandel zu tun haben.

Die Polizei versucht nun auch die Abnehmer der Drogen zu ermitteln. Um die weiteren kriminalistischen Erhebungen nicht zu gefährden, ersuchte die Polizei um Verständnis dafür, dass bis auf weiteres keine Details zu dem Fall an die Öffentlichkeit kommuniziert werden.

