Wochenendwetter wird trüb und nass

Der Hochsommer verlängert seine Pause bis übers Wochenende. Das kühle Nass kommt von oben: Am Samstag und am Sonntag wird es laut Meteorologen trüb und nass. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostiziert für das Wochenende in Oberösterreich dichte Wolken, Regen und lebhaften West- bis Nordwind. Vor allem das südliche Bergland ist von Niederschlägen betroffen, im Norden sind auch Auflockerungen möglich. Die Temperaturen bleiben mit bis zu 26 Grad durchaus sommerlich.

Kurz, aber heftig fielen am Mittwoch in Teilen des Landes wieder Unwetter aus. Zwar war die Zahl der Feuerwehreinsätze überschaubar, Hagel und Starkregen richteten aber in den Bezirken Linz-Land und Urfahr-Umgebung große Schäden an. Laut Österreichischer Hagelversicherung wurden auf 8000 Hektar Fläche Getreide- und Maisfelder, Grünland, Obstkulturen und Gärten verwüstet, Glas- und Folienhäuser zerstört. Der daraus resultierende Schaden in der Landwirtschaft beträgt laut Hagelversicherung in Oberösterreich 2,1 Millionen Euro.