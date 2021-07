Wo und wann der Impfbus in Linz hält

Das teilte die Stadt in einer Presseaussendung mit. Der Bus hält Montag bis Samstag von 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr an sieben fixen und drei optionalen Haltestellen - Interspar Industriezeile, AMS Bulgariplatz, Interspar Salzburger Straße, Maximarkt Neue Heimat, Ebelsberg / Wiener Straße, Einkaufszentrum Aufwiesen, Solar City/Luna Platz und optional Pichlinger See, Parkplatz Schörgenhubbad und Posthof. Einen exakten Fahrplan soll es im Lauf der Woche geben. Geimpft wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariterbunds.

Auch in Wels im Einsatz

"Das niederschwellige Angebot erweitert nun die bereits bestehenden Impfservices, daher bitte ich jene Menschen, die bisher noch gezögert haben, den Impfbus zum Schutz vor Covid-19 zu nutzen", appellierte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) an die Impfbereitschaft der Linzerinnen und Linzer. In Wels steht der Impfbus am kommenden Freitag und Samstag beim MusikFestiWels an der Ringstraße von 16.00 bis 21.00 Uhr bereit.

Neben Plus City - ab Donnerstag bis Anfang September - und Trinkhalle Bad Ischl - nur am Donnerstag - werden am Samstag auch in den Impfstraßen in den Bezirkssporthallen Braunau, Gmunden und Perg, am Messegelände in Ried und Wels, in der Stadthalle Tabor in Steyr, im Linzer Designcenter und der Impfstraße in Schärding Impfungen ohne Anmeldung verabreicht. Eingesetzt werden die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Biontech-Pfizer, berichtete das Land Oberösterreich.