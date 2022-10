Wird es auch in Oberösterreichs Öffis kälter?

In den Wiener Öffis wird es kühler. Wie die Wiener Linien heute angekündigt haben, soll die Temperatur aus Energiespargründen um zwei Grad gesenkt werden. So sollen es künftig 18 statt 20 Grad sein. Ist das in OÖ auch Thema? Die OÖN haben sich umgehört.

ÖBB hat bereits angepasst

Bei den ÖBB ist man einen ähnlichen Schritt gegangen. Im Zuge der Energiekrise wurde die Temperatur in der Flotte angepasst. "Im Sommer werden die Züge um zwei Grad weniger gekühlt und im Winter um zwei Grad weniger geheizt", heißt es von einem Sprecher. Je nach Außentemperaturen und technischen Rahmenbedingungen pendle diese zwischen 19 und 25 Grad. Für Busse gilt dasselbe. Vom Oberösterreichischen Verkehrsverbund, in dessen Auftrag auch die ÖBB Postbusse unterwegs sind, gibt es keine generellen Vorgaben. "Das bestimmt der Busfahrer", sagt ein Sprecher auf Anfrage.

Stern & Hafferl prüft Reduktion

Beim Gmundner Unternehmen Stern & Hafferl wird eine Temperaturreduktion gerade gemeinsam mit den Herstellern geprüft. Dabei geht es eher um die technische Umsetzbarkeit. Aktuell liegt die Temperatur bei 21 Grad, künftig könnten es 18 oder 19 werden. Eine Ausnahme sind die letzten alten Garnituren der Lambacher Lokalbahn, bei denen es nur "ein oder aus" gibt.

Linz AG bleibt vage

Keine konkrete Aussage bezüglich einer Temperaturreduktion war heute der Linz AG zu entlocken. Man habe bereits in der Vergangenheit viele Energieoptimierungen umgesetzt. So funktioniert die Temperaturregelung beispielweise beim 24-Meter-Obus über eine moderne und effiziente Softwaresteuerung. Auch die Cityrunner seien mit reduziertem Energiebedarf unterwegs.