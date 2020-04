Wie sich die Corona-Maßnahmen mit unserem Recht vereinbaren lassen

In den letzten drei Wochen hat die Bundesregierung ein engmaschiges Geflecht von Verkehrsbeschränkungen in Kraft gesetzt. All diese gesetzten Maßnahmen dienen dem Ziel, die Ausbreitung von COVID-19 soweit wie möglich zu verhindern oder zu verlangsamen.

Ihre Rechtsgrundlage haben diese Maßnahmen, die überwiegend in Verordnungsform erlassen wurden, in teils sehr alten gesetzlichen Regelungen wie dem Epidemie Gesetz. Einem mehr als hundert Jahre alten Gesetz aus dem Jahr 1913. Die zweite rechtliche Grundlage bilden Vorschriften, die eigens zum Zweck der Bekämpfung von COVID-19 im Schnellverfahren vom Nationalrat beschlossen wurden.

Video: Der Talk zum Nachsehen

