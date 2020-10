Wie aus Flüchtlingen wieder Lehrer werden

Elf Jahre lang hat Reem Shanan in Syrien unterrichtet. In der Hauptstadt Damaskus hatte die heute 38-Jährige ihr Bachelor-Studium in Anglistik und Amerikanistik abgeschlossen, war als Lehrerin voller Tatendrang. Dann herrschte plötzlich Krieg. Shanans Situation verschlechterte sich von Tag zu Tag, bis sie im Jahr 2017 beschloss, zu flüchten. "Österreich hat mich aufgenommen, jetzt will ich auch etwas zurückgeben", sagt sie. Shanan will wieder im Klassenzimmer stehen, Kinder und Jugendliche auf das Leben vorbereiten – am besten in Englisch. Zuerst aber muss sie sich selbst vorbereiten – auf das Bildungssystem in Österreich.

Gemeinsam mit 15 anderen geflüchteten Pädagogen besuchte sie deshalb einen Zertifizierungslehrgang, der von den beiden Pädagogischen Hochschulen in Linz angeboten wurde. Voraussetzung: B2, ein gehobenes Sprachniveau in Deutsch.

" Es ging vor allem darum, dass die Studierenden auch verstehen, wie in Österreich unterrichtet wird", sagt Kursleiter Kurt Mitterlehner. Theorie sei dabei zwar wichtig, Praxis aber essentiell: "Sie durften in Sequenzen auch schon selbst unterrichten. In der deutschen Sprache ist das natürlich noch herausfordernd, vor allem wenn du den Schülern Lehrsätze wie den Satz des Pythagoras erklären sollst", sagt Mitterlehner. Das große Ziel ist die Anstellung an einer Schule in Oberösterreich. Dafür wollen viele der 16 geflüchteten Pädagogen weiterstudieren – und müssen noch eine zusätzliche Deutschprüfung (C1) ablegen. "Es gibt viele Schüler mit Migrationshintergrund. Wir können sie gut erreichen und ihnen helfen, sich zurechtzufinden", sagt Faezeh Ahmadi. Die 31-Jährige hatte im Iran sechs Jahre Mathematik unterrichtet, bevor sie vor drei Jahren nach Österreich flüchtete.

Ende Oktober wird den Pädagogen ihr Lehrgangs-Zertifikat überreicht – dann will auch Integrationslandesrat Stefan Kaineder (Grüne) wieder gratulieren: "Wenn wir es schaffen, dass sie ihre Expertise auch in Österreich umsetzen können, werden viele Kinder davon profitieren", sagt er.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at