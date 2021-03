Wenn Wolken und Sonne um den Himmel rittern

Ein unbeständiger Mix aus Sonne und Wolken steht uns in den kommenden Tagen bevor. Während der heutige Montag noch sonnig bleibt, ziehen bereits ab Dienstag erste Wolkenfelder durch, die in den kommenden Tagen immer wieder mit der Sonne um den Platz am Himmel rittern.

"Nach dem freundlichen Montag ziehen am Dienstag dichte Wolken auf und verdrängen die Sonne vom Himmel. Die Temperaturen lassen etwas nach, ehe es dann ab Mitte der Woche wieder langsam bergauf geht", sagt Michael Butschek, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Der Wind frischt auf

Anfang der Woche strömt kalte Luft von der Nordsee und aus Skandinavien zu uns und lässt die Temperaturen nicht über acht Grad steigen. Doch bereits am Mittwoch dreht der Wind, statt Nord- steht nun Westwind an der Tagesordnung. Er trägt milde Luft vom Atlantik nach Österreich und verhindert einen stärkeren Kälterückfall. Am Wechselspiel aus Sonne und Wolken ändert der auffrischende Westwind allerdings nichts. "Mit 14 Grad ist der Donnerstag der mildeste Tag der Woche. In der Früh zeigt sich noch die Sonne, ehe sie später von Wolken abgelöst wird", sagt Butschek. Dabei bleibt es abgesehen von wenigen Regentropfen meist trocken. Am Freitag kann der Wind bis zu 70 km/h erreichen.

