Welser Fastfood-Restaurant überfallen

Nach einem mutmaßlichen Überfall auf den Mitarbeiter (19) eines Fastfood-Lokals in der Eferdingerstraße in Wels ermittelt die Polizei wegen schweren Raubes. Das Opfer gab an, in der Nacht auf Montag alleine in den Büroräumlichkeiten des Lokals gewesen zu sein. Plötzlich sei ein unbekannter, mit einer Sturmhaube maskierter Mann vor ihm aufgetaucht, der ein Messer in der Hand gehalten habe.

Der Unbekannte forderte von dem 19-jährigen Österreicher mit Migrationshintergrund in serbokroatischer Sprache, Geld herauszugeben. Um seine Forderung zu untermauern, soll der Täter laut Polizei mehrmals auf den Mitarbeiter eingeschlagen haben. Verletzt wurde dieser dabei nicht, der 19-Jährige erlitt aber einen Schock. Er händigte dem unbekannten Räuber schließlich die Tageslosung sowie mehrere Münzgeldrollen aus. Der Maskierte sei danach geflüchtet. Der Gesuchte ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, er soll aus Kroatien oder aus Bosnien stammen.

