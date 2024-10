Unbekannte schlugen 56-Jährigen in Gunskirchen zusammen

Der 56-Jährige war am Sonntag kurz nach Mitternacht auf der Lambacher Straße in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) auf dem Nachhauseweg. Auf Höhe einer Unterführung kamen ihm zwei unbekannte Männer entgegen. Ohne jegliche Vorwarnung versetzten diese dem Gunskirchner je einen Faustschlag in das Gesicht und in den Bauch. Das Opfer ging dabei zu Boden. Die Angreifer gingen in Richtung Ortszentrum Gunskirchen davon. Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Laut seinen Aussagen sollen die Täter zwischen 16 und 22 Jahre alt sein. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei Gunskirchen bittet um Hinweise an die Telefonnummer 059133 4181.

