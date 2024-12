Alkolenker prallte in Bad Schallerbach gegen Baum

Ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am Samstag gegen 19:15 Uhr mit seinem Pkw auf der B137 von Grieskirchen Richtung Wels. Am Beginn des Schallerbacher Berges kam er rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum, wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam in der Fahrbahnmitte auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der eingeklemmte Lenker musste von der Feuerwehr aus dem stark deformierten Fahrzeug geschnitten werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen in das Klinikum Wels gebracht. Ein dort durchgeführter Alkotest ergab 1 Promille.

Der 36-Jährige gab an, vor dem Unfall von einer dunklen Limousine überholt und geschnitten worden zu sein, woraufhin er das Fahrzeug verrissen habe und es dadurch zum Unfall gekommen sei.

