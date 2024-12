Streit auf Lambacher Weihnachtsmarkt: Mann (47) zielt mit Airsoft-Pistole auf Kontrahenten

Kurz nach Mitternacht waren die drei Männer in der Nacht auf Sonntag auf dem schon geschlossenen Adventmarkt in Streit geraten. Erst gab es einen verbalen Schlagabtausch, doch dann zog ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land eine Airsoft-Pistole und zielte auf seine beiden Kontrahenten. Airsoft-Pistolen dienen ähnlich wie bei Paintball zum Antreten in Spielen, sehen echten Waffen aber täuschend ähnlich.

Passanten schritten ein, nahmen dem rabiaten Mann die Airsoft-Pistole ab und riefen die Polizei. In seinem Rucksack fanden die Beamten eine zweite Airsoft-Pistole und zwei Messer.

Der 47-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt, gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

