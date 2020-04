Team Österreich hilft

Nicht weniger als 100 Meldungen gingen über die Team-Österreich-Plattform beim Roten Kreuz in Eferding ein. "Wir sind stolz auf die Solidarität und die gelebte Nachbarschaftshilfe im Bezirk", sagt Bezirksgeschäftsleiter Philipp Wiatschka. "Auch wenn sie noch nicht alle zum Einsatz gekommen sind, ist es wichtig, für den schlimmsten Fall gerüstet zu sein. Selbst wenn mehrere Personen erkrankt sind, stehen dann noch freiwillige Helfer zur Verfügung."

Seit der Corona-Krise helfen freiwillige Mitarbeiter des Teams Österreich bei den Essenslieferungen mit. So unterstützte am Ostersonntag beispielsweise Armin Kopplhuber vom Team Österreich Helmut Riffert vom Roten Kreuz Hartkirchen beim Ausliefern der mehr als 50 Mittagsmenüs für Ältere. Schon in den Wochen zuvor waren immer wieder Freiwillige des Teams Österreich in verschiedenen Bereichen des Roten Kreuzes im Einsatz.

