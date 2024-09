Suchaktion in Grieskirchen: Vermisste Fünfjährige spielten bei Freundin

Zwei unternehmungslustige Kinder haben in Grieskirchen am Sonntagnachmittag einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei ausgelöst: Der Bub und das Mädchen, beide fünf Jahre alt und in der selben Siedlung zuhause, hatten eine Kindergartenfreundin besucht, ohne ihren Eltern Bescheid zu geben.

Wie der ORF berichtete, hatten die kleinen Abenteurer am Nachmittag gemeinsam in der Nähe ihrer Elternhäuser im Freien gespielt, als ihnen die Idee für den Überraschungsbesuch kam. Kurzerhand machten sie sich gemeinsam auf dem Weg zu dem eineinhalb Kilometer entfernten Wohnhaus.

Der Vater des besuchten Mädchens wurde stutzig, als er den Polizeihubschrauber sah und hörte, dass Kinder vermisst werden. Er informierte die Polizei. Die Kinder wurden unversehrt wieder nach Hause gebracht.

