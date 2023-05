"So retten wir gemeinsam die Welt": Meteorologe Andreas Jäger am 5. Juli in Grieskirchen

"Den Kopf in den Sand stecken und den Klimawandel leugnen geht nicht mehr", sagt der bekannte Meteorologe, Moderator und Autor Andreas Jäger. Dauerregen oder schwere Dürren nehmen zu. In seinen Vorträgen zeigt Jäger auf, dass der Klimawandel real ist und wir alle vom Reden ins Tun kommen müssen, um die Welt zu retten.

Auf Einladung des Offenen Technologielabors (Otelo) Grieskirchen kommt der Wissenschaftsjournalist am Montag, 5. Juni, um 19 Uhr zu einem Klimavortrag ins Veranstaltungszentrum Manglburg. Der Eintritt ist wie bei allen Otelo-Veranstaltungen frei. Möglich ist das in diesem Fall durch eine Landesförderung für bewusstseinsbildende Maßnahmen und für ein Green Event, außerdem gibt es Unterstützung von Sponsoren aus der Region. Am Vormittag spricht Jäger vor Schülern und Lehrern, die das Veranstaltungszentrum bis auf den letzten Platz füllen werden.

Otelo-Obmann Heinz Plohberger möchte mit dieser Veranstaltung für insgesamt rund 1000 Menschen zur Bewusstseinsbildung beitragen und andere Gemeinden motivieren, ähnliche Aktivitäten zu setzen.

"Jäger will wie wir der Jugend einen positiven Ausblick geben, dass der Klimawandel doch noch eingebremst werden kann", sagt Plohberger. Es gebe bereits sehr interessante Lösungen, an denen auch die unterstützenden Grieskirchner Leitbetriebe beteiligt seien.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

