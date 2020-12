Slowene bleibt Welser Radteam erhalten

Das Team Felbermayr Simplon Wels hat den Vertrag von Radprofi Ziga Groselj verlängert. Aufgrund der stark verkürzten Rennsaison konnte der vom Team Adria Mobil gekommene Radprofi seine Qualitäten am Berg im Jahr 2020 nur selten zeigen. Der Slowene freut sich umso mehr auf die nächste Saison und viele echte Straßenrennen. In der Lockdown-Phase hat der 27-jährige Radprofi an der eCycling League Austria teilgenommen, um zumindest virtuell Wettkämpfe zu bestreiten.

Groselj konnte in seiner bisherigen Karriere zahlreiche starke Resultate einfahren: 2019 wurde er Dritter der Bergwertung bei der Czech Cycling Tour, die von der Wertigkeit mit der Österreich-Radrundfahrt vergleichbar ist. Bei UCI-Rundfahrten in Polen holte er Podiumsplätze und beendete den Klassiker Croatia-Slovenia auf dem dritten Platz. "Ich möchte meine Mannschaftskollegen bestmöglich unterstützen. Ein großes Saisonziel ist der Tagessieg bei einem UCI-Rennen", betont Groselj.