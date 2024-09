Welser Schulwegpolizei sucht noch engagierte Eltern und Großeltern

Wenn am Montag die Schule beginnt, unterstützen Freiwillige der Welser Schulpolizei wieder die Arbeit der Polizei und lotsen Kinder sicher zur Schule. "Wir suchen noch Freiwillige, die im Schnitt ein- bis zweimal pro Monat drankommen", sagt Carmen Pühringer, Obfrau der Welser Schulwegpolizei.

Rund 90 Frauen und Männer werden ab nächster Woche wieder von 7:25 bis 8:05 vor den Schulen ehrenamtlich Dienst machen, bei der Volksschule Puchberg ist die Schulpolizei nicht in der Früh, aber dafür zu Mittag zur Stelle.

Die freiwilligen Schulpolizisten sichern den Schulweg bei der VS 3 in der Innenstadt, der VS 6 (Neustadt), der VS 7 (Puchberg), den Volksschulen 8 und 9 in der Vogelweide und vor den Volksschulen 10 und 11 (Lichtenegg).

Eine neue Aufgabe übernimmt die Schulwegpolizei bei der Volksschule 4 in der Pernau. Dort wird ja wie berichtet die erste Schulstraße umgesetzt und der Verkehr für einen gewissen Zeitraum ausgebremst. "Nachdem die Polizei in den ersten zwei Wochen die Einhaltung der Schulstraße überwachen wird, übernehmen wir dann diese Aufgabe", sagt Pühringer.

Die Schulwegpolizisten werden mit Warnwesten und Kapperln, die denen der Polizisten ähneln, ausgestattet. Jeder Freiwillige wird von der Polizei eingeschult.

Als kleines Dankeschön lädt der Verein die Schülerlotsen jährlich zu einem Ausflug und zu einer Jahresabschlussfeier ein. Wer Interesse hat, meldet sich bei Obfrau Pühringer unter Tel. 0676 69 74 605.

