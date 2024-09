Schlüsselübergabe an der FH Wels: Froschauer folgt als Dekan auf Rabl

Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe übernahm Roman Froschauer gestern die Leitung der Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften der FH Oberösterreich in Wels vom bisherigen Dekan Michael Rabl. Dieser ist wie berichtet seit Anfang September offiziell Präsident der FH Oberösterreich.

Rabl nutzte seine Eröffnungsrede, um auf seine sechs Jahre als Dekan in Wels zurückzublicken: "Wir haben als Team sehr viel bewegt und gestaltet. Auch bei Ideen, bei denen ich zuerst das Gefühl hatte, ich glaube als Einziger daran – ich habe immer Unterstützung bekommen und bin nie im Stich gelassen worden." Froschauer sei ein "sehr erfolgreicher Kollege": "Du übernimmst eine Fakultät, die sehr gut aufgestellt ist, aber auch vor vielen neuen Herausforderungen steht."

Der Kampf um Studierende

Zahlreiche Ehrengäste aus der Stadtregierung, der Wirtschaft, der Industriellenvereinigung und dem Wirtschaftsbund nahmen an der Übergabefeier teil. Die Festredner lobten Rabls Erfolge, die Welser Fakultät internationaler aufzustellen und den Campus attraktiver zu gestalten.

"Er hat bei neuen Ideen immer als Erster aufgezeigt und sie nach Wels geholt", sagte Wirtschafts- und Forschungslandesrat Markus Achleitner (VP). Eine zentrale Herausforderung für Froschauer werde es sein, noch mehr internationale Studierende nach Wels zu holen und sie nach ihrem Abschluss in Oberösterreich zu halten. "Möge das Gute weitergehen und Roman Froschauer neue Spuren hinterlassen", schloss der Landesrat seine Rede.

Verdienstmedaille der Stadt

Clemens Malina-Altzinger, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich und Obmann des FH-Fördervereins Wels, betonte die Bedeutung der Absolventen der FH Wels auch angesichts der aktuellen Wirtschaftsrezession. Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl – er ist mit Michael Rabl verschwägert – lobte dessen Hartnäckigkeit, "auch bei Familienfeiern" sei dieser mit Anliegen zu ihm gekommen. Er überreichte dem neuen Präsidenten die Verdienstmedaille der Stadt Wels in Gold. Der Bürgermeister sprach Froschauers Engagement als Feuerwehrkommandant in seiner Heimatgemeinde Mehrnbach an: "Wer überlegt, wie viele Interessen es da unter einen Hut zu bringen gilt, weiß: Roman Froschauer bringt gute Qualitäten mit."

Einen Ausblick auf die kommenden Jahre zu geben, sei angesichts der aktuellen Situation schwierig, sagte Froschauer – es gebe aber aus derzeitiger Sicht einige wichtige Aufgaben. So schwächelten zuletzt die Studierendenzahlen der FH Oberösterreich. "Im Rennen um die Köpfe ist ein wichtiger Punkt, die Studierenden abzuholen." Ein Studium von Montag bis Freitag sei nicht mehr das einzige Modell, es müsse flexiblere Optionen geben.

Auch er wolle die Bemühungen fortsetzen, internationale Studierende nach Wels zu holen und hier zu halten. Zudem würden demnächst viele langgediente Mitarbeiter der FH in Pension gehen, sagte Froschauer: "Jetzt geht es darum, sie bestmöglich nachzubesetzen und damit eine zukunftsfitte Personalstruktur zu schaffen."

